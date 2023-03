Idem è il nuovo singolo di Gazzelle dopo Non Lo Dire A Nessuno (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il nuovo singolo di Gazzelle è Idem. Il cantautore romano aveva già inoculato hype ai suoi fan postando una clessidra nelle storie di Instagram per lasciare intendere che presto ci sarebbero state novità. Gazzelle ritorna con un singolo che segue Non Lo Dire A Nessuno, e nella grafica di Idem riprende lo stile del brano precedente con il titolo della canzone impresso a mano con caratteri di colore verde. Il nuovo singolo di Gazzelle sarà fuori venerdì 10 marzo. Per il momento non è dato sapere se Idem sia l’anticipazione di un nuovo album, ma il 2023 è appena iniziato. Con Non Lo Dire A Nessuno Flavio Bruno ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ildi. Il cantautore romano aveva già inoculato hype ai suoi fan postando una clessidra nelle storie di Instagram per lasciare intendere che presto ci sarebbero state novità.ritorna con unche segue Non Lo, e nella grafica diriprende lo stile del brano precedente con il titolo della canzone impresso a mano con caratteri di colore verde. Ildisarà fuori venerdì 10 marzo. Per il momento non è dato sapere sesia l’anticipazione di unalbum, ma il 2023 è appena iniziato. Con Non LoFlavio Bruno ...

