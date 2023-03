Ibra al Milan: Leao Brilla, De Ketelaere Emerge – Serie A (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un mese fa, su queste pagine, parlavamo dell’ “effetto Ibra” ormai svanito, come se un incantesimo si fosse spezzato, come se molti giocatori del Milan avessero smesso di pensare e giocare “da squadra”, come se fossero tornati a essere semplici interpreti di un calcio troppo spericolato per le loro qualità. La mentalità di lavorare e vincere, di stare compatti e soffrire, gliel’aveva inculcata Ibra, pian piano, da quando era arrivato, aiutando non poco Pioli e Maldini. Quella stessa mentalità che sembrava ormai perduta, dopo la sosta del Mondiale e con il rientro dello svedese che era un miraggio. Ma all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, come un’esplosione di energia, come un’ondata di entusiasmo, come un’inversione di tendenza, è arrivata una svolta, l’ennesima nella recente storia del Milan, quella che ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un mese fa, su queste pagine, parlavamo dell’ “effetto” ormai svanito, come se un incantesimo si fosse spezzato, come se molti giocatori delavessero smesso di pensare e giocare “da squadra”, come se fossero tornati a essere semplici interpreti di un calcio troppo spericolato per le loro qualità. La mentalità di lavorare e vincere, di stare compatti e soffrire, gliel’aveva inculcata, pian piano, da quando era arrivato, aiutando non poco Pioli e Maldini. Quella stessa mentalità che sembrava ormai perduta, dopo la sosta del Mondiale e con il rientro dello svedese che era un miraggio. Ma all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, come un’esplosione di energia, come un’ondata di entusiasmo, come un’inversione di tendenza, è arrivata una svolta, l’ennesima nella recente storia del, quella che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Il padre di Retegui: 'Si ispira a Ibra. Milan? Ci sono club interessati in Italia' - infoitsport : “Si ispira a Ibra e van Basten”: il Milan fiuta il colpo di mercato - infoitsport : Nuovo bomber per il Milan: “Si ispira a Ibra” - alecad80 : @Pep204 Aspetto con ansia Roma-Milan, quando ibra finirà la sua carriera con una maxi squalifica per averlo pestato a sangue.. - CRISTIA17178516 : RT @VIRGINRINGO: Thanx Devils! ????????? Grande @acmilan bergamaschi annientati.. Bello il rientro di @Ibra_official e bello il pubblico .. N… -