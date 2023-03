I Santi di Giovedì 2 Marzo 2023 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sant’ ANGELA DELLA CROCE (MARíA DE LOS ÁNGELES GUERRERO GONZáLEZ) Fondatrice Siviglia, Spagna, 30 gennaio 1846 – 2 Marzo 1932«Farsi povero con il povero per portarlo a Cristo» era il motto di sant’Angela della Croce e dell’Istituto religioso da lei fondato, le Sorelle della Compagnia della Croce. Nata a Siviglia nel 1846 come María de los Ángeles Guerrero y González, a dodici anni iniziò a lavorare in un calzaturificio per aiutare la famiglia. Passava molto tempo in preghiera e il 22 Marzo 1873, durante le orazioni, vide Cristo crocifisso e un’altra croce vuota, di fronte alla sua. Cap&…www.Santiebeati.it/dettaglio/91488 San CARMELO (GIROLAMO CARMELO DI SAVOIA) Mercedario, veggente, vescovo † Barcellona, Spagna, 28 maggio 1558Girolamo Carmelo di Savoia, chiamato San Carmelo, anche se all’interno dell’Ordine della Mercede è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sant’ ANGELA DELLA CROCE (MARíA DE LOS ÁNGELES GUERRERO GONZáLEZ) Fondatrice Siviglia, Spagna, 30 gennaio 1846 – 21932«Farsi povero con il povero per portarlo a Cristo» era il motto di sant’Angela della Croce e dell’Istituto religioso da lei fondato, le Sorelle della Compagnia della Croce. Nata a Siviglia nel 1846 come María de los Ángeles Guerrero y González, a dodici anni iniziò a lavorare in un calzaturificio per aiutare la famiglia. Passava molto tempo in preghiera e il 221873, durante le orazioni, vide Cristo crocifisso e un’altra croce vuota, di fronte alla sua. Cap&…www.ebeati.it/dettaglio/91488 San CARMELO (GIROLAMO CARMELO DI SAVOIA) Mercedario, veggente, vescovo † Barcellona, Spagna, 28 maggio 1558Girolamo Carmelo di Savoia, chiamato San Carmelo, anche se all’interno dell’Ordine della Mercede è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carlott26767681 : #incorvassi #gfvip io pregando il Signore e tutti i Santi che arrivi presto giovedì e che te assieme a Matteocoso v… - LaRondaSolidal : Tanto amore ?? e tanto colore ?? Queste sono le cene della solidarietà della Ronda ???????????????????????????????? ogni lunedì e… - LauraCarloBravi : Anche un nostro figlio ha partecipato come animatore alla #Festa di #Carnevale all'#Oratorio Santi Pietro e Paolo,… - FamiglieSanSalv : Tanti i #bambini presenti, coinvolti con #giochi, balli e una abbondante merenda finale, alla #Festa in maschera ne… - Tittililly : RT @chiesadimilano: LA PAROLA OGNI GIORNO ?? Commento al Vangelo «E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di q… -

La Fiaccola benedettina inizia il viaggio in Portogallo Nutrito il programma degli eventi istituzionali e liturgici, a partire da giovedì 2 marzo con la ...dal presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana ha sostato sulle tome tombe dei Santi ... La Fiaccola Benedettina inizia il viaggio in Portogallo Nutrito il programma degli eventi istituzionali e liturgici previsti già a partire da giovedì 2 ...accolta dal Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana ha sostato sulle tome tombe dei Santi ... Rocco Commisso, lezione agli universitari ...mentre sta per tornare la Conference League ed è iniziata la vendita dei biglietti per giovedì 9 ...//bit.ly/FioTicket , presso il Fiorentina Point https://bit.ly/FiorentinaPoint in Via dei Sette Santi ... Nutrito il programma degli eventi istituzionali e liturgici, a partire da2 marzo con la ...dal presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana ha sostato sulle tome tombe dei...Nutrito il programma degli eventi istituzionali e liturgici previsti già a partire da2 ...accolta dal Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana ha sostato sulle tome tombe dei......mentre sta per tornare la Conference League ed è iniziata la vendita dei biglietti per9 ...//bit.ly/FioTicket , presso il Fiorentina Point https://bit.ly/FiorentinaPoint in Via dei Sette... La Fiaccola Benedettina inizia il viaggio in Portogallo, giovedì 2 marzo a Lisbona TuttOggi