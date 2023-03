I parenti di Lidia Poët contro la serie Netflix: “Scenaccia, inesattezze” (Di mercoledì 1 marzo 2023) La legge di Lidia Poet è una delle serie Netflix più viste del momento in Italia (nonché la terza nella classifica delle serie più costose), ma se da una parte ha attirato consensi e fan dall’altra è stata al centro di numerose critiche, soprattutto da parte dei suoi discendenti. Marilena Jahier Togliatto, una delle ultime discendenti di Lidia Poet, ha commentato così a La Stampa: “Nella serie non c’è davvero nulla della mia parente Lidia. Dopo la prima puntata ho abbandonato per sdegno. Io Lidia non l’ho mai conosciuta, ma in famiglia se n’è sempre parlato tantissimo. Avete presente quella Scenaccia di s3sso all’inizio della prima puntata? E avete esaminato il linguaggio in cui scade a volte la protagnista? È vero, è una fiction, ma ... Leggi su biccy (Di mercoledì 1 marzo 2023) La legge diPoet è una dellepiù viste del momento in Italia (nonché la terza nella classifica dellepiù costose), ma se da una parte ha attirato consensi e fan dall’altra è stata al centro di numerose critiche, soprattutto da parte dei suoi discendenti. Marilena Jahier Togliatto, una delle ultime discendenti diPoet, ha commentato così a La Stampa: “Nellanon c’è davvero nulla della mia parente. Dopo la prima puntata ho abbandonato per sdegno. Ionon l’ho mai conosciuta, ma in famiglia se n’è sempre parlato tantissimo. Avete presente quelladi s3sso all’inizio della prima puntata? E avete esaminato il linguaggio in cui scade a volte la protagnista? È vero, è una fiction, ma ...

