I guerrieri della notte | il cult di Walter Hill torna al cinema dal 6 all' 8 marzo

Il cult del 1979, I guerrieri della notte, firmato da Walter Hill arriva nei cinema italiani dal 6 all'8 marzo, un'occasione per riscoprirlo e farlo conoscere alle nuove generazioni. Un cult per intere generazioni: I guerrieri della notte, diretto nel 1979 da Walter Hill, arriva nelle sale italiane dal 6 all'8 marzo, dopo l'indimenticabile serata della scorsa estate in Piazza Maggiore a Bologna al festival Il cinema Ritrovato, alla presenza dello stesso Walter Hill.

