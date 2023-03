I gagliardetti della stagione 2022-2023: Fiorentina A.C. (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un ritorno al passato nello stemma che appare nella corrente stagione sportiva sui gagliardetti della Fiorentina. Infatti, dal simbolo a rombo che era presente da diversi anni sui gagliardetti viola, si passa al quadrato ruotato di 45 gradi che riporta al suo interno il giglio utilizzato negli anni Cinquanta e Sessanta con uno scaglione rovesciato viola che, nell’immaginario del grafico che ha realizzato tale nuovo simbolo, vuole dare evidenza dell’unione e passione dei tifosi viola verso la propria squadra. Anche il formato pentagonale adottato da quest’anno vuol essere un netto taglio con la tradizione oramai stabilizzata negli anni che prevedeva esclusivamente gagliardetti in formato triangolare. Gagliardetto anni Sessanta con il giglio ripreso negli esemplari ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un ritorno al passato nello stemma che appare nella correntesportiva sui. Infatti, dal simbolo a rombo che era presente da diversi anni suiviola, si passa al quadrato ruotato di 45 gradi che riporta al suo interno il giglio utilizzato negli anni Cinquanta e Sessanta con uno scaglione rovesciato viola che, nell’immaginario del grafico che ha realizzato tale nuovo simbolo, vuole dare evidenza dell’unione e passione dei tifosi viola verso la propria squadra. Anche il formato pentagonale adottato da quest’anno vuol essere un netto taglio con la tradizione oramai stabilizzata negli anni che prevedeva esclusivamentein formato triangolare. Gagliardetto anni Sessanta con il giglio ripreso negli esemplari ...

