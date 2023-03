I frammenti di gusci giganti raccontano la storia degli uccelli elefanti del Madagascar

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Non potevano volare, ma raggiungevano dimensioni impressionanti, deponevano uova circa 160 volte più grandi rispetto a quelle delle galline, e probabilmente avrebbero potuto contrastare un elefante in una competizione. Sebbene possa sembrare la descrizione di animali mitologici, queste caratteristiche sono associate alla famiglia, scientificamente noti come Aepyornithidae Aepyornis, una specie estinta vissuta neldella quale si conosce ben poco. A gettare nuova luce sul percorso evolutivo di questi leggendari animali, uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, condotto dagli scienziati della Curtin University di Bentley, in Australia, e dell’Università del Colorado Boulder. Il gruppo di ricerca, guidato da Alicia Grealy e Gifford Miller, ha analizzato oltre 960 ...