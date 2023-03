I deprezzati del calciomercato | Joao Felix | Lukaku e Pogba

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Quali sono i giocatori che dalla scorsa estate sono più crollati nelle quotazioni di mercato? Andiamo a vedere la classifica prodotta da Transfermarkt Quali sono i giocatori che dalla scorsa estate sono più crollati nelle quotazioni di mercato? Andiamo a vedere la classifica prodotta da Transfermarkt, che non varrà com’è noto come prova dirimente nelle plusvalenze della Juventus, ma è uno strumento utile (e anche divertente) per abbozzare qualche ragionamento. Concentriamoci su tre delle storie più significative. 1). Colui che con un po’ di ottimismo in patria era stato presentato da alcuni come l’erede di Cristiano Ronaldo, dall’1 luglio ad oggi ha perso per strada 20 milioni, passando da una quotazione di 70 ad una abbassata a 50. L’Atletico Madrid aveva speso una cifra di una volta e mezzo rispetto al suo presunto valore attuale. ...