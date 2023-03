I Corvi, chi sono i componenti della Band: Claudio Benassi l’unico rimasto (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Band I Corvi nasce a Parma negli anni ’60 da un’idea del batterista Claudio Benassi e del cantante Angelo Ravasini. A loro si uniscono Gimmi Ferrari e Fabrizio Levati, rispettivamente basso e chitarra. La Band si fa da subito notare per essere fuori dagli schemi comuni dell’epoca partecipando al concorso Rapallo Davoli e classificandosi al secondo posto. Notati dal direttore artistico dell’etichetta ARISTON, presente alla manifestazione, vengono scritturati e incidono “Un Ragazzo di Strada” che presenteranno al Cantagiro del 1966. Il pezzo, che in breve tempo scalerà le classifiche nazionali vendendo oltre un milione di copie, sarà il marchio di fabbrica della formazione e tutt’oggi conosciuta e ripresa, tra gli altri, da Vasco Rossi. A questa si succedono altri successi come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lanasce a Parma negli anni ’60 da un’idea del batteristae del cantante Angelo Ravasini. A loro si uniscono Gimmi Ferrari e Fabrizio Levati, rispettivamente basso e chitarra. Lasi fa da subito notare per essere fuori dagli schemi comuni dell’epoca partecipando al concorso Rapallo Davoli e classificandosi al secondo posto. Notati dal direttore artistico dell’etichetta ARISTON, presente alla manifestazione, vengono scritturati e incidono “Un Ragazzo di Strada” che presenteranno al Cantagiro del 1966. Il pezzo, che in breve tempo scalerà le classifiche nazionali vendendo oltre un milione di copie, sarà il marchio di fabbricaformazione e tutt’oggi conosciuta e ripresa, tra gli altri, da Vasco Rossi. A questa si succedono altri successi come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerafinaGraziu2 : RT @BellaCiao___20: Ma perché c'è questa omertá nel mettere Edo in guardia dai corvi?l'abbiamo fatto per molto meno. Urla, aerei, tweet, d… - BellaCiao___20 : Ma perché c'è questa omertá nel mettere Edo in guardia dai corvi?l'abbiamo fatto per molto meno. Urla, aerei, twee… - lookandlove : Ragione o torto io sarò sempre dalla parte di chi è contro i corvi. La compagna spara cattiverie a gratis dietro le… - ieril4ltro : lei ha 10001 problemi con il fidanzato ma evidentemente parlare in continuazione dei corvi glieli risolve chi lo sa - vale90453943 : E c’è chi ha il coraggio di dire che i corvi dovevano avvicinarsi a questa che sta sparando merda anche su question… -