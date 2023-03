I Corvi: chi sono, età, carriera, canzoni, componenti della band, oggi, Ragazzo di strada (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Flavio Insinna, che festeggia il traguardo delle 5.000 puntate a L’Eredità, e l’attrice Francesca Reggiani, anche i Corvi, una storica band beat/rock, nota soprattutto per la canzone Un Ragazzo di strada. Dagli esordi al debutto della band I Corvi I Corvi si sono formati a Parma nel 1965 e hanno iniziato a esibirsi in vari locali dell’Emilia, dove hanno proposto all’epoca cover di gruppi inglesi e americani. Poi, però, sono stati notati da Alfredo Rossi, direttore artistico dell’Ariston, che li ha messi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di, oltre a Flavio Insinna, che festeggia il traguardo delle 5.000 puntate a L’Eredità, e l’attrice Francesca Reggiani, anche i, una storicabeat/rock, nota soprattutto per la canzone Undi strada. Dagli esordi al debuttosiformati a Parma nel 1965 e hanno iniziato a esibirsi in vari locali dell’Emilia, dove hanno proposto all’epoca cover di gruppi inglesi e americani. Poi, però,stati notati da Alfredo Rossi, direttore artistico dell’Ariston, che li ha messi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : I Corvi: chi sono, età, carriera, canzoni, componenti della band, oggi, Ragazzo di strada - SerafinaGraziu2 : RT @BellaCiao___20: Ma perché c'è questa omertá nel mettere Edo in guardia dai corvi?l'abbiamo fatto per molto meno. Urla, aerei, tweet, d… - BellaCiao___20 : Ma perché c'è questa omertá nel mettere Edo in guardia dai corvi?l'abbiamo fatto per molto meno. Urla, aerei, twee… - lookandlove : Ragione o torto io sarò sempre dalla parte di chi è contro i corvi. La compagna spara cattiverie a gratis dietro le… - ieril4ltro : lei ha 10001 problemi con il fidanzato ma evidentemente parlare in continuazione dei corvi glieli risolve chi lo sa -