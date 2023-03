I Coldplay, al cinema il docufilm sulle dieci date sold out a Buenos Aires (Di mercoledì 1 marzo 2023) I Coldplay al cinema per il docufilm del Music Of The Spheres World Tour, filmato alla fine dello scorso anno durante le dieci serate sold out allo stadio River Plate di Buenos Aires I Coldplay hanno annunciato oggi una speciale edizione cinematografica dello spettacolare concerto della band Music Of The Spheres World Tour, filmato alla fine dello scorso anno durante le dieci serate sold out allo stadio River Plate di Buenos Aires. Il film concerto sarà proiettato in migliaia di sale cinematografiche in tutto il mondo il 19, 20 e 21 aprile. L’elenco delle sale sarà disponibile dall’8 marzo quando apriranno le prevendite ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ialper ildel Music Of The Spheres World Tour, filmato alla fine dello scorso anno durante leserateout allo stadio River Plate dihanno annunciato oggi una speciale edizionetografica dello spettacolare concerto della band Music Of The Spheres World Tour, filmato alla fine dello scorso anno durante leserateout allo stadio River Plate di. Il film concerto sarà proiettato in migliaia di saletografiche in tutto il mondo il 19, 20 e 21 aprile. L’elenco delle sale sarà disponibile dall’8 marzo quando apriranno le prevendite ...

