Hunger Games | Jena Malone fu assalita sessualmente da un suo collega sul set

(Di mercoledì 1 marzo 2023), nota per aver interpretato Johanna Mason nel franchise cinematografico The, ha confessato di essere stata vittima di un'aggressione sessuale sul set. In un post molto toccante sul suo Instagram,ha confessato di essere stata aggreditasul set die di averci messo del tempo per accettare la situazione e tornare alla normalità. L'attrice aveva vestito i panni di Johanna Mason nell'ultimo film della saga, diviso in due parti. L'attrice ha voluto ricordare lo spiacevole avvenimento occorsole anni fa scrivendo: "Questo periodo trascorso a Parigi girando l'ultimoè stato estremamente difficile per me perché stavo attraversando una ...

In un post molto toccante sul suo Instagram, Jena Malone ha confessato di essere stata aggredita sessualmente sul set di Hunger Games e di averci messo del tempo per accettare la situazione e tornare alla normalità. L'attrice aveva vestito i panni di Johanna Mason nell'ultimo film della saga, diviso in due parti.

Jena Malone, nota per aver interpretato Johanna Mason nel franchise cinematografico The Hunger Games, ha confessato di essere stata vittima di un'aggressione sessuale sul set.