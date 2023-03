“Ho una cosa da chiedervi”. Maurizio Costanzo, il dolore di Maria e la richiesta che arriva dal suo entourage (Di mercoledì 1 marzo 2023) La richiesta dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. I funerali solenni del conduttore scomparso il 24 febbraio si sono stati celebrati nella Chiesa degli Artisti di Roma. Tantissimi gli omaggi floreali, tra cui la corona di rose rosse e athorium della moglie Maria De Filippi e quella di fiori gialli e rossi inviata dalla squadra delle Roma, di cui il giornalista era grande tifoso. Ai funerali, accanto a Maria De Filippi, c’era una donna con i capelli scuri e lunghi e gli occhiali da sole. Si tratta di Raffaella Mennoia, storica collaboratrice e amica della conduttrice Mediaset. In questo momento di grande dolore la sua amica le è stata accanto insieme al figlio che la conduttrice aveva adottato con il giornalista. Leggi anche: “Chi era quella donna al suo fianco”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ladopo la scomparsa di. I funerali solenni del conduttore scomparso il 24 febbraio si sono stati celebrati nella Chiesa degli Artisti di Roma. Tantissimi gli omaggi floreali, tra cui la corona di rose rosse e athorium della moglieDe Filippi e quella di fiori gialli e rossi inviata dalla squadra delle Roma, di cui il giornalista era grande tifoso. Ai funerali, accanto aDe Filippi, c’era una donna con i capelli scuri e lunghi e gli occhiali da sole. Si tratta di Raffaella Mennoia, storica collaboratrice e amica della conduttrice Mediaset. In questo momento di grandela sua amica le è stata accanto insieme al figlio che la conduttrice aveva adottato con il giornalista. Leggi anche: “Chi era quella donna al suo fianco”. ...

