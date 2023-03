“Ho perso 7 chili e…” Alessandro Preziosi la malattia arrivata all’improvviso: il racconto (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’attore Alessandro Preziosi ha raccontato commosso la sua terribile disavventura. Ecco cosa è accaduto al noto artista napoletano. L’Italia pullula di artisti talentuosi. Attori, cantanti, registi: il Belpaese ha dato i natali a coloro che dell’arte ne hanno fatto il loro mestiere. Eppure c’è un famoso attore che, nonostante la vena artistica, aveva segnato un futuro diverso. Si tratta di Alessandro Preziosi, noto volto del mondo dello spettacolo. Classe 1973, Preziosi nasce a Napoli da una famiglia agiata e perbene. Il padre, Massimo, era uno dei più grandi penalisti della città, oltre ad aver ricoperto la carica di sindaco di Avellino. La madre, Maria Cristina Di Nocera, era un magistrato. Alessandro Preziosi – Ansa – grantennistoscana.itUna famiglia di illustri ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’attoreha raccontato commosso la sua terribile disavventura. Ecco cosa è accaduto al noto artista napoletano. L’Italia pullula di artisti talentuosi. Attori, cantanti, registi: il Belpaese ha dato i natali a coloro che dell’arte ne hanno fatto il loro mestiere. Eppure c’è un famoso attore che, nonostante la vena artistica, aveva segnato un futuro diverso. Si tratta di, noto volto del mondo dello spettacolo. Classe 1973,nasce a Napoli da una famiglia agiata e perbene. Il padre, Massimo, era uno dei più grandi penalisti della città, oltre ad aver ricoperto la carica di sindaco di Avellino. La madre, Maria Cristina Di Nocera, era un magistrato.– Ansa – grantennistoscana.itUna famiglia di illustri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Meli_P : Sto passando un periodo orribile, ho perso 4 chili in una settimana, dormo solo sotto ansiolitici e una mi ha appen… - rosped65 : RT @pedben65: ALCUNE DIETE FUNZIONANO IN 2-3 MESI, LA DIETA DI 2 SETTIMANE DÀ RISULTATI IN SOLI 14 GIORNI Storie di successi: Amelia Ha Per… - Epistemide : @AZgeopolitics @SecBlinken ha perso molti chili negli ultimi mesi. In America la lista di quelli che vogliono la s… - infoitsport : Lazio, Sarri difende un suo giocatore: «Ha perso 4 chili in quattro giorni» - Lnbattaglia : @Eri_Gianna @MirtillaMalco12 @Elisabettanagl2 @Peace74565022 @ChiaraFerragni @Fedez Dipende sempre dal metabolismo… -