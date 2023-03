Hazzard | il Generale Lee esce di strada in Missouri e si schianta contro un albero FOTO

(Di mercoledì 1 marzo 2023) IlLee coinvolto in un brutto incidente in, dallela celebre Dodge Charger sarebbe uscita piuttosto malconcia dopo aver centrato un: la vita non è. Una coppia di aspiranti Bo e Luke avrebbero sottratto senza permesso una copia delLee, la celebre auto dei cugini Duke nella serie, finendo perrsiunin. La oppia si è messa al volante sulla Highway 165 a Hollister, poco fuori Branson, domenica pomeriggio danneggiando gravemente il veicolo, come mostrano lediffuse su Facebook dal Western Taney County Fire Protection District che mettono in evidenza i gravi danni subiti dalla Dodge Charger rancione ...

Una coppia di aspiranti Bo e Luke avrebbero sottratto senza permesso una copia del Generale Lee, la celebre auto dei cugini Duke nella serie Hazzard, finendo per schiantarsi contro un albero in Missouri. La coppia si è messa al volante sulla Highway 165 a Hollister, poco fuori Branson, domenica pomeriggio danneggiando gravemente il veicolo.

