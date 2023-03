Hard Rock Cafe dedica il mese di marzo alla salute delle donne (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Rock Women's Health è il motto dell'International Women's Month, la campagna di Hard Rock Cafe che celebra l'8 marzo nei Cafe di tutto il mondo con un mese di iniziative, concerti e raccolte fondi dedicate quest'anno alla salute della donna. Promossa da Hard Rock Heals Foundation, l'organizzazione di beneficienza che coordina e sovrintende a tutte le iniziative filantropiche del gruppo, in partnership con l'associazione internazionale Women Who Rock (WWR) e la partecipazione della cantautrice e attrice statunitense multi disco di platino, Jordin Sparks, la campagna vedrà protagoniste, anche sui palchi dei Cafe di Firenze, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) -Women's Health è il motto dell'International Women's Month, la campagna diche celebra l'8neidi tutto il mondo con undi iniziative, concerti e raccolte fondite quest'annodella donna. Promossa daHeals Foundation, l'organizzazione di beneficienza che coordina e sovrintende a tutte le iniziative filantropiche del gruppo, in partnership con l'associazione internazionale Women Who(WWR) e la partecipazione della cantautrice e attrice statunitense multi disco di platino, Jordin Sparks, la campagna vedrà protagoniste, anche sui palchi deidi Firenze, ...

