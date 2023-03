Hamilton ammette | “Non siamo al livello di Red Bull | nemmeno di Ferrari”

(Di mercoledì 1 marzo 2023), il sette volte iridato sogna di conquistare ancora quell’ottavo titolo sfuggitogli ad Abu Dhabi nel 2021 all’ultimo giro quando Max Verstappen al termine di un effetto domino imponderabile si prese la corona iridata tenuta stretta per praticamente tutto il campionato. Il pilota della Mercedes deve ‘soltanto’ vincere un altro titolo per diventare il pilota più vincente di tutti i tempi sotto tutte le voci statistiche. Nel 2023, però, non sarà facile, almeno nelle prime battute della stagione: “Quest’anno abbiamo alcune cose su cui dobbiamo lavorare. Non è ancora tutto perfetto e nonancora in grado di eguagliare le Redal momento, e forsele“, ha spiegato il pilota di Stevenage secondo quanto riportato dall’ANSA George Russel e Lewis...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FormulaPassion : #F1: #Hamilton ammette che il livello della #Mercedes #W14 non è all'altezza di #RedBull e #Ferrari -

Wolffche ci sono stati dei problemi Il team principal della Mercedes Toto Wolff inquadra ...di una gara 'manifesto' del 2021 tra finale thrilling e cavilli regolamentari alla fine...11.35 - La mattinata di Lewisdagli on board sembra da incubo e Toto Wolff ai microfoni di Sky Sport F1che: 'La macchina non è bella da guidare oggi'. 11.30 - Perez con 76 giri ha ...'Speriamo sia veloce come sembra', è l'auspicio del direttore esecutivo, chedi sapere di ... Lewisparla da leader: 'Amo la sfida mentale e fisica, tirare fuori il meglio da sé e dagli ...

Hamilton: «La W14 dovrà essere una vera macchina. Della W13 butterei tutto tranne...» Formula1 Web Magazine

Lewis Hamilton non crede di avere ancora il ritmo per battere i rivali di Red Bull e Ferrari. Dopo i test in Bahrain ...Non basta aver risolto il porpoising, alla Mercedes W14 serve un passo in avanti sulle prestazioni per avvicinare Red Bull e Ferrari. In cantiere una carrozzeria evoluta ...