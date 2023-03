Hakimi indagato per violenza sessuale, l’avvocato: “Acuse false, il PSG è con lui” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Achraf Hakimi si trova al centro delle vicende extra campo del PSG. Il difensore marocchino è stato accusato nelle ore scorse di aver compiuto violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 23 anni, con la quale il difensore ex Inter avrebbe allacciato il rapporto online per poi invitarla a casa in quel di Boulogne Billancourt e compiere violenza. In difesa dello stesso Hakimi è intervenuto l’avvocato del giocatore che ha chiarito la posizione del suo assistito. Fanny Colin, avvocato dell’esterno del PSG, ha parlato ai microfoni de Le Parisien sottolineando la totale estraneità di Hakimi ai fatti raccontati dalla ragazza nelle scorse ore alla polizia francese. Queste le parole della difesa legale del giocatore: “Le accuse sono false. Achraf è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Achrafsi trova al centro delle vicende extra campo del PSG. Il difensore marocchino è stato accusato nelle ore scorse di aver compiutonei confronti di una ragazza di 23 anni, con la quale il difensore ex Inter avrebbe allacciato il rapporto online per poi invitarla a casa in quel di Boulogne Billancourt e compiere. In difesa dello stessoè intervenutodel giocatore che ha chiarito la posizione del suo assistito. Fanny Colin, avvocato dell’esterno del PSG, ha parlato ai microfoni de Le Parisien sottolineando la totale estraneità diai fatti raccontati dalla ragazza nelle scorse ore alla polizia francese. Queste le parole della difesa legale del giocatore: “Le accuse sono. Achraf è ...

