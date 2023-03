Hailey Bieber: le celebrities che avrebbero smesso di seguirla dopo il drama con Selena Gomez (Di mercoledì 1 marzo 2023) Hailey Bieber e Selena Gomez solo al centro della tormenta social. Su TikTok non si parla d’altro, i loro fandom si schierano. Ma anche le star Leggi su vanityfair (Di mercoledì 1 marzo 2023)solo al centro della tormenta social. Su TikTok non si parla d’altro, i loro fandom si schierano. Ma anche le star

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maddvlena : @blessedswifty @selenagomez @taylorswift13 cerco ogni volta di trovare dei pregi in hailey bieber, ma di bello ha s… - the_merlo : Va bene TikTok, abbiamo capito che Hailey Bieber è una stronza, ora possiamo tornare alla normale programmazione? - thheallapesca : hailey bieber e kylie jenner mi ricordano tanto il 2016, quando per dire una cosa dovevi usare le frecciatine. che… - goccedicristall : Hailey Bieber solo perché è la moglie di Justin. Io ricordo ancora al met dove l'avete fatta piangere per la vostra… - sejaa_fada : a hailey bieber, kendall jenner e kylie jenner descendo pro inferno no pole dance -