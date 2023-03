Guerre stellari. Ecco come il mondo è cambiato nell’arco di un anno (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono le 3 del mattino del 24 febbraio 2022, orario di Roma. Kiev è un’ora avanti, Londra un’ora indietro. Più distanti (in termini di fuso) Mosca, dove sono già le 5, e la California, dove invece sono soltanto le 6 del pomeriggio del giorno precedente. Mancano sessanta minuti circa all’ingresso dei carri armati russi nel territorio ucraino, invasione accompagnata da pesanti bombardamenti d’artiglieria, incursioni aeree, lancio di missili (circa 160 solo il primo giorno) e movimenti delle navi da guerra nel Mar Nero. Mancano sessanta minuti al momento che segna il ritorno della guerra in Europa, ma ancora (quasi) nessuno lo sa, anche se da giorni le forze armate ucraine sono al massimo stato di allerta. Anche al civico 6155 di El Camino Real a Carlsbad, 35 miglia a nord di San Diego (California), non è un giorno qualsiasi, ma ci vorrà ancora un po’ per capire perché. Lì ha sede il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono le 3 del mattino del 24 febbraio 2022, orario di Roma. Kiev è un’ora avanti, Londra un’ora indietro. Più distanti (in termini di fuso) Mosca, dove sono già le 5, e la California, dove invece sono soltanto le 6 del pomeriggio del giorno precedente. Mancano sessanta minuti circa all’ingresso dei carri armati russi nel territorio ucraino, invasione accompagnata da pesanti bombardamenti d’artiglieria, incursioni aeree, lancio di missili (circa 160 solo il primo giorno) e movimenti delle navi da guerra nel Mar Nero. Mancano sessanta minuti al momento che segna il ritorno della guerra in Europa, ma ancora (quasi) nessuno lo sa, anche se da giorni le forze armate ucraine sono al massimo stato di allerta. Anche al civico 6155 di El Camino Real a Carlsbad, 35 miglia a nord di San Diego (California), non è un giorno qualsiasi, ma ci vorrà ancora un po’ per capire perché. Lì ha sede il ...

