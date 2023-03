Guerra Ucraina, ultime notizie: esplosioni nella notte in Crimea (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tensione alle stelle intanto in Moldavia, con centinaia di manifestanti filorussi in piazza e il tentativo d'irruzione nella sede del governo. L'anchorman russo Solovyev attacca l'Italia: 'Dovete ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tensione alle stelle intanto in Moldavia, con centinaia di manifestanti filorussi in piazza e il tentativo d'irruzionesede del governo. L'anchorman russo Solovyev attacca l'Italia: 'Dovete ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcotravaglio : Come tutte le tragedie, anche la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, appena varcato il confine italiano, s’è… - AmbasciataUSA : L'Occidente è in guerra con la Russia? No. L'impegno di USA, alleati e partner NATO è verso la democrazia, la sovr… - battleforeurope : Da oggi è in libreria uno dei libri più importanti dell'anno: «Se gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO non… - ciaonebye : RT @RobertoAvventu2: Zelensky: ' Alla fine l'Ucraina avrà bisogno che gli americani aiutino a combattere la guerra di terra, gli Usa dovran… - cgregorio52 : RT @ilfoglio_it: Canfora, esattamente come Putin, sostiene che 'l’Occidente ha provocato la guerra in Ucraina”. Ma per ribaltare la realtà… -