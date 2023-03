Guerra Ucraina, la scuola per imparare a usare droni commerciali sul campo di battaglia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Guerra Ucraina e droni - Dai videogiochi al pilotaggio di droni . Sempre di consolle o di joystick, si tratta. Solo che premere 'Invio', nel caso dei droni, vuol dire uccidere. Addestrarsi a pilotare ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 marzo 2023)- Dai videogiochi al pilotaggio di. Sempre di consolle o di joystick, si tratta. Solo che premere 'Invio', nel caso dei, vuol dire uccidere. Addestrarsi a pilotare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcotravaglio : Come tutte le tragedie, anche la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, appena varcato il confine italiano, s’è… - AmbasciataUSA : L'Occidente è in guerra con la Russia? No. L'impegno di USA, alleati e partner NATO è verso la democrazia, la sovr… - ilfoglio_it : Canfora, esattamente come Putin, sostiene che 'l’Occidente ha provocato la guerra in Ucraina”. Ma per ribaltare la… - orsomarrone : RT @sconnesso_: Santoro: questa non è una guerra Ucraina-Russia ma è una guerra NATO vs RUSSIA e di portata mondiale. Le ragioni non sono t… - P_M_1960 : 'Zelensky ha ammesso che la situazione delle sue truppe nell'Est dell'Ucraina sta diventando sempre più difficile.'… -