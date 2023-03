Guerra in Ucraina, voli sospesi in Moldavia per Wizz Air (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il vettore low-cost europeo Wizz Air ha comunicato la decisione di sospendere i voli verso la Moldavia a causa delle preoccupazioni sulla sicurezza dello spazio aereo legate alla Guerra in Ucraina. La decisione entrerà in vigore il prossimo 14 marzo ed è dovuta all’acuirsi delle tensioni in Moldavia, in seguito alle affermazioni sempre più insistenti ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il vettore low-cost europeoAir ha comunicato la decisione di sospendere iverso laa causa delle preoccupazioni sulla sicurezza dello spazio aereo legate allain. La decisione entrerà in vigore il prossimo 14 marzo ed è dovuta all’acuirsi delle tensioni in, in seguito alle affermazioni sempre più insistenti ... TAG24.

