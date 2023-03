Guerra in Ucraina, capo milizia Wagner: “Spargimento di sangue a Bakhmut”. Kiev: “Non abbiamo attaccato regioni della Federazione Russa” (Di mercoledì 1 marzo 2023) A Bakhmut sarebbe in corso un vero e proprio “Spargimento di sangue”. A riferirlo è Il capo della milizia privata Wagner, Yevgeny Prigozhin che affianca i russi nell’assalto al Donbass. Intanto, Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente Zelensky, ha negato le accuse secondo cui l’Ucraina avrebbe attaccato ieri regioni della Federazione Russa con ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Asarebbe in corso un vero e proprio “di”. A riferirlo è Ilprivata, Yevgeny Prigozhin che affianca i russi nell’assalto al Donbass. Intanto, Mikhail Podolyak, consigliere deldell’ufficio del presidente Zelensky, ha negato le accuse secondo cui l’avrebbeiericon ... TAG24.

