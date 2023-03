Guendalina Tavassi spara a zero su Signorini e difende gli Incorvassi: “Non gli viene dato spazio perchè…” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Guendalina Tavassi sa molto bene come funzionano le dinamiche di certi reality e ancora una volta l’influencer romana si è scagliata contro il GF Vip e Signorini. Intervistata a Casa Chi, la bella romana ha detto la sua sul percorso che sta facendo il fratello, parlando anche della storia che sta vivendo con Micol. Come tutti L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 1 marzo 2023)sa molto bene come funzionano le dinamiche di certi reality e ancora una volta l’influencer romana si è scagliata contro il GF Vip e. Intervistata a Casa Chi, la bella romana ha detto la sua sul percorso che sta facendo il fratello, parlando anche della storia che sta vivendo con Micol. Come tutti L'articolo proda KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alessia3188 : @Mondadori181 @Iuly065046092 I donnalisi contro per il post che ha scritto su vittimella e che lei nn fa come Anton… - infoitcultura : “Donnamaria provava qualcosa per la Murgia”, parla Guendalina Tavassi - gineanto : #gintonic non c’entra nulla con noi ma ho visto qualche storia della Murgia , la vedo un po’ esaltata sta ragazza .… - MARIA75641487 : @theblondes4 Tavassi spiega tu Karma tua vita privata che il publico ti conosce soltanto come fratello di Guendal… -