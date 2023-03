Guai per Conte e Speranza: arriva la resa dei conti sui morti del Covid (Di mercoledì 1 marzo 2023) Giuseppe Conte, Roberto Speranza e Silvio Brusaferro. Sono questi alcuni dei nomi finiti nell'inchiesta sui morti del Covid. Dopo tre anni e una pandemia che nella primavera del 2020 ha riempito più di 3mila bare in provincia di Bergamo, la procura guidata da Antonio Chiappani ha tirato le fila dell'inchiesta per epidemia colposa e l'atto di notifica sarà consegnato alle parti nelle prossime ore. Tre, in sostanza, i filoni dell'indagine: la repentina chiusura e riapertura dell'ospedale di Alzano, la mancata ‘zona rossa' in Val Seriana e l'assenza di piano pandemico aggiornato per contrastare il rischio pandemia lanciato dall'Oms. Tra fine febbraio e l'aprile 2020, nella Bergamasca l'eccesso di mortalità fu di 6.200 persone rispetto alla media dello stesso periodo degli anni precedenti, tanto che nella ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Giuseppe, Robertoe Silvio Brusaferro. Sono questi alcuni dei nomi finiti nell'inchiesta suidel. Dopo tre anni e una pandemia che nella primavera del 2020 ha riempito più di 3mila bare in provincia di Bergamo, la procura guidata da Antonio Chiappani ha tirato le fila dell'inchiesta per epidemia colposa e l'atto di notifica sarà consegnato alle parti nelle prossime ore. Tre, in sostanza, i filoni dell'indagine: la repentina chiusura e riapertura dell'ospedale di Alzano, la mancata ‘zona rossa' in Val Seriana e l'assenza di piano pandemico aggiornato per contrastare il rischio pandemia lanciato dall'Oms. Tra fine febbraio e l'aprile 2020, nella Bergamasca l'eccesso di mortalità fu di 6.200 persone rispetto alla media dello stesso periodo degli anni precedenti, tanto che nella ...

