Gruppo Building presenta il nuovo attico di The Number 6 | la casa più bella del mondo si adatta alla famiglia moderna

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Unmodello di abitare la, che siallo stile di vita dellae trasforma anche l’aspetto dellapiùdel, in Via Alfieri a Torino. The6, il celebre palazzo barocco che già nel 2015, dopo l’intervento del, è stato premiato da ArchDaily comeof the Year,il restyling del suo, completamente rinnovato nella forma e nello sviluppo degli spazi. Dopo circa 10 anni dall’ultimo intervento, l’appartamento al piano più alto del prestigioso Palazzo Valperga Galleani è stato oggetto di una nuova progettazione e di un allestimento che punta a valorizzare gli spazi ...

Il quartier generale di TÜV Italia si è spostato al Whitemoon, a Milano. TÜV Italia ha annunciato il trasferimento della propria sede operativa in ... IlTÜV da sempre è ...... stimolando la domanda di tecnologia per accelerare i processi di innovazione e capacity... sono state affrontate negli incontri di UnipolSai, delCap, di Avis e in diversi laboratori ...Lendlease,internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane, responsabile ...Gold V4.1 O+M (Operations and Mantainance) Existing Buildings per gli edifici1 e ...

Il 27 febbraio il gruppo assicurativo ha annunciato di aver avviato un accelerated book building per cedere la sua quota in Mps, pari a circa il 7,94% del capitale. Il collocamento è stato affidato a ...