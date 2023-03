Grumello del Piano | aperto il nuovo parcheggio con 54 posti auto

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Bergamo. Sono stati completati i lavori per la nuova areapubblico nel quartiere didel: 54, 3riservati ai disabili e 11per motocicli sono ora disponibili in via Madonna dei Campi, non lontano da piazza Aquileia, dove sorgono anche palazzine di proprietà pubblica come le recentemente inaugurate e assegnate case ALER. Ilè pensato per servire le stesse case ALER, ma anche il vicino centro anziani, l’oratorio, la sede degli alpini, la scuola del quartiere. L’area non è pavimentata in asfalto, ma è stata realizzata in modo da garantire la permeabilità del terreno, anche con aree verdi sulle fasce esterne. Tra ile le case ALER è stata infatti ...