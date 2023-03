Grosso | «Mulattieri o Moro? I giovani bravi giochino | da noi tutti partecipi»

(Di mercoledì 1 marzo 2023)ha ritrovato la vittoria col suo Frosinone dopo il KO di Parma nella giornata precedente. Facile 0-2 contro la Spal e vantaggio dalla seconda addirittura di 11 punti.in campo pochi minuti? Il Frosinone ha vinto 0-2 sul campo della Spal. In campo nei minuti finali anche Samuele, ragazzo di proprietà dell’Inter. Fabiosi è riferito anche a lui su Sky Sport: «, non c’è una punta titolare? Abbiamo dei ragazzi più esperti che ci danno peso, più altridi qualità. Queste qualità vanno sfruttate,devono essere. Bisogna dare l’opportunità ai talentidi giocare,i nostri ...

... Ravanelli 6, Lucioni 7, Frabotta 6; Garritano 6 (75 Rohden 6), Mazzitelli 6 (57 Gelli 5.5), Kone 6; Baez 6.5, Moro 6 (866), Insigne 6 (56 Caso 7). Allenatore7. ARBITRO: ...(Portiere), Monterisi I.,S., Oliveri A., Oyono A., Rohden M. Allenatore:F.. Reti: al 24' pt Lucioni F. (Frosinone) , al 16' st Caso G. (Frosinone) . Ammonizioni: al 43' pt ...dovrà gestire le risorse anche perché sabato si giocherà di nuovo (allo "Stirpe" arriverà il ... Per il ruolo di centravanti in ballo, Moro e Borrelli. In pole l'ex Inter, miglior ...

La SPAL arriva all’appuntamento della 27^ giornata da ultima in classifica e si ritrova davanti il Frosinone dominatore del campionato. Dopo la burrascosa separazione tra la società e il direttore ...Massimo Oddo cerca punti contro la capolista di Fabio Grosso, reduce da un match spettacolare ma senza soddisfazioni contro il Parma ...