Grosseto | il sindaco e i post sessisti su Schlein | è bufera su Vivarelli Colonna | Solo goliardia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ainola6868 : RT @BimbePeppe: Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli pubblica su Facebook e Instagram le foto che paragonano Elly Schlein ad un… - daniela_piani : Lo schifo, questo è il sindaco di Grosseto Signora presidente @GiorgiaMeloni faccia qualcosa per tutte le donne be… - chimera6868 : RT @BimbePeppe: Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli pubblica su Facebook e Instagram le foto che paragonano Elly Schlein ad un… - gciprotti : Questo tizio sembra che sia il Sindaco di Grosseto,si è messo a irridere la Schlein sulle sue pagine di Facebook e… - CesareMontanari : RT @BimbePeppe: Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli pubblica su Facebook e Instagram le foto che paragonano Elly Schlein ad un… -

Il primo cittadino del capoluogo maremmano ha rilanciato alcuni meme: "Per due euro cosa volevate, Belen"A pubblicarlo, nelle sue storie su Instagram e Facebook, ildiAntonfrancesco Vivarelli Colonna, rieletto nel 2021 con la coalizione di centrodestra....città martedì 7 marzo in una cerimonia pubblica nella Sala Del Mappamondo alla presenza del... scomparso a, è tornato a casa 18 Luglio 2013 Coronavirus Toscana: 472 nuovi casi, età ...

Post sessisti su Elly Schlein del sindaco di Grosseto di centrodestra La Repubblica Firenze.it

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...GROSSETO - «Per due euro che volevate Belen». È una delle frasi che accompagnano le immagini postate dal sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli ...