"Grossa concessione". Orsini la drammatica profezia sulla guerra: finirà così (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin prosegue senza soluzione di continuità. Questa mattina è risuonato l'allarme antiaereo su Kiev, nella notte sono iniziate le evacuazioni dalla Crimea a seguito di forti esplosioni e ieri alcuni droni hanno colpito la Federazione con la chiusura dell'aeroporto di San Pietroburgo (il governo ucraino si è detto totalmente estraneo ai fatti). Nel frattempo, in Moldavia è stato bloccato un assalto alle istituzioni da parte dei filorussi. Alessandro Orsini, professore di Sociologia generale e del terrorismo e commentatore fisso del programma #cartabianca su Rai3, ha negato che il Cremlino stia pianificando un golpe nella Repubblica di Moldova: “È improbabile che Putin la voglia attaccare, fosse solo per ragioni geografiche. In Transnistria (la lingua di terra fedele alla Russia che separa Ucraina e Moldavia, nda) non ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin prosegue senza soluzione di continuità. Questa mattina è risuonato l'allarme antiaereo su Kiev, nella notte sono iniziate le evacuazioni dalla Crimea a seguito di forti esplosioni e ieri alcuni droni hanno colpito la Federazione con la chiusura dell'aeroporto di San Pietroburgo (il governo ucraino si è detto totalmente estraneo ai fatti). Nel frattempo, in Moldavia è stato bloccato un assalto alle istituzioni da parte dei filorussi. Alessandro, professore di Sociologia generale e del terrorismo e commentatore fisso del programma #cartabianca su Rai3, ha negato che il Cremlino stia pianificando un golpe nella Repubblica di Moldova: “È improbabile che Putin la voglia attaccare, fosse solo per ragioni geografiche. In Transnistria (la lingua di terra fedele alla Russia che separa Ucraina e Moldavia, nda) non ...

