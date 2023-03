Grieco: il 3 marzo chiediamo riapertura indagini morte Pasolini (Di mercoledì 1 marzo 2023) "Venerdì 3 marzo a mezzogiorno faremo una conferenza stampa fuori dal Palazzo di Giustizia di Roma, perché l'avvocato Stefano Maccioni, lo scrittore Giovanni Giovannetti e io, presentiamo la richiesta ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) "Venerdì 3a mezzogiorno faremo una conferenza stampa fuori dal Palazzo di Giustizia di Roma, perché l'avvocato Stefano Maccioni, lo scrittore Giovanni Giovannetti e io, presentiamo la richiesta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cecchignola71 : @micheleboldrin @Ivan_Grieco 'Stiamo combattendo anche per l'Europa'. È il discorso di Zelensky al Congresso americano di marzo scorso. - enzomazza : @M_Siniscalchi @elevisconti @VEParsi1 @micheleboldrin @Ivan_Grieco Si, ma solo dall’ottobre 1941. Il Regno Unito sa… - Marco06064509 : @ViaraStar @AvgThinkingGuy @micheleboldrin @Ivan_Grieco Come la cazzata ostentata a marzo/aprile e poi rilanciata u… - KratosCurr94 : @Aquilonian23 @Ivan_Grieco perchè ricordiamo che per tutti la guerra è iniziata nel 1939 per la russia nel marzo 1941 - goldenray981 : @liberioltre @_MicroMega_ Vedremo quando glielo chiederà @micheleboldrin il 3 marzo da @Ivan_Grieco. E confermato, vero? -