Greta Thunberg, la polizia usa la forza e la porta via di peso durante la protesta (Di mercoledì 1 marzo 2023) La protesta di Greta Thunberg stavolta finisce nel peggiore dei modi. L'attivista ventenne e decine di ambientalisti Sami, la popolazione indigena dell'Artico, sono stati portati via dalla polizia con la forza e allontanati dopo aver tentato di bloccare l'accesso a vari ministeri in Norvegia. Gli attivisti ambientali protestano contro i parchi eolici nella Lapponia norvegese e bloccavano da vari giorni l'ingresso al ministero del petrolio e dell'Energia, ma hanno esteso oggi la mobilitazione piazzandosi agli accessi di altri tre ministeri, il che ha indotto le autorità a ordinare lo sfratto. La Thunberg, come una decina di altri ambientalisti, è stata spostata con la forza dall'ingresso del ministero delle Finanze e ...

