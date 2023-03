Greta Thunberg fermata dalla polizia norvegese: l’attivista portata via di peso dagli agenti – Video (Di mercoledì 1 marzo 2023) La polizia norvegese ha fermato e poi rilasciato l’attivista ambientalista Greta Thunberg durante una manifestazione a Oslo. Gli attivisti che chiedevano la rimozione delle turbine eoliche dai pascoli delle renne in Norvegia hanno bloccato l’accesso a diversi edifici governativi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Laha fermato e poi rilasciatoambientalistadurante una manifestazione a Oslo. Gli attivisti che chiedevano la rimozione delle turbine eoliche dai pascoli delle renne in Norvegia hanno bloccato l’accesso a diversi edifici governativi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Greta Thunberg arrestata in Norvegia durante una manifestazione contro le turbine eoliche illegali - SoniaLaVera : RT @giubileif: Arresto di Greta Thunberg in Norvegia per le proteste contro la realizzazione di un parco eolico nei pascoli delle renne del… - ilfattovideo : Greta Thunberg fermata dalla polizia norvegese: l’attivista portata via di peso dagli agenti – Video - giubileif : Arresto di Greta Thunberg in Norvegia per le proteste contro la realizzazione di un parco eolico nei pascoli delle… - ultimoranet : #Norvegia, arrestata brevemente in mattinata l'attivista ambientalista Greta Thunberg durante una manifestazione a… -