Greta Thunberg arrestata in Norvegia: protestava contro il parco eolico (Di mercoledì 1 marzo 2023) Greta Thunberg stava protestando contro le turbine eoliche costruite su terreni tradizionalmente usati per l'allevamento delle renne, per questo è stata arrestata dalla polizia norvegese mentre si trovava insieme ad altri attivisti per le manifestazioni. Quasi una settimana di proteste da parte degli attivisti che si trovavano davanti al davanti all'ingresso del ministero dell'Energia norvegese, bloccandone l'accesso. Greta "Vogliamo giustizia climatica, i leader non ci ascoltano" Greta Thunberg arrestata dalla polizia norvegese La portavoce e simbolo della difesa ambientale e per lo sviluppo sostenibile contro il cambiamento climatico, l'attivista svedese Greta Thunberg, è stata tratta in arresto

