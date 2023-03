Greta Thunberg arrestata in Norvegia, portata via di peso dalla polizia: stava protestando contro le turbine eoliche (Di mercoledì 1 marzo 2023) La polizia norvegese ha arrestato brevemente questa mattina l'attivista ambientalista Greta Thunberg durante una manifestazione a Oslo. Nei giorni scorsi indigeni Sami e altri attivisti hanno ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lanorvegese ha arrestato brevemente questa mattina l'attivista ambientalistadurante una manifestazione a Oslo. Nei giorni scorsi indigeni Sami e altri attivisti hanno ...

