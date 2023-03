Greta Thunberg arrestata in Norvegia: manifestava in favore dei pascoli delle renne (Di mercoledì 1 marzo 2023) Greta Thunberg è stata arrestata: è accaduto nella mattina di oggi, mercoledì 1 marzo, durante la sua partecipazione ad una manifestazione a Oslo. La polizia norvegese ha ammanettato e portato via di peso la nota attivista svedese insieme ad altri attivisti: nel giro di poche ore Thunberg è stata rilasciata. Organizzata da decine di militanti ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023)è stata: è accaduto nella mattina di oggi, mercoledì 1 marzo, durante la sua partecipazione ad una manifestazione a Oslo. La polizia norvegese ha ammanettato e portato via di peso la nota attivista svedese insieme ad altri attivisti: nel giro di poche oreè stata rilasciata. Organizzata da decine di militanti ... TAG24.

