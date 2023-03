Greta Thunberg arrestata in Norvegia durante protesta (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Greta Thunberg è stata arrestata mentre manifestava con altri attivisti davanti al ministero delle Finanze e ad altri ministeri a Oslo, in Norvegia, per protestare contro le turbine eoliche costruite su terreni tradizionalmente usati per l’allevamento delle renne. La giovane è stata allontanata con la forza dalla polizia insieme ad altri attivisti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) –è statamentre manifestava con altri attivisti davanti al ministero delle Finanze e ad altri ministeri a Oslo, in, perre contro le turbine eoliche costruite su terreni tradizionalmente usati per l’allevamento delle renne. La giovane è stata allontanata con la forza dalla polizia insieme ad altri attivisti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

