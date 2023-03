Greta Thunberg arrestata in Norvegia durante protesta: portata via di peso dalla polizia | VIDEO (Di mercoledì 1 marzo 2023) Greta Thunberg è stata arrestata mentre manifestava con altri attivisti davanti al ministero delle Finanze e ad altri ministeri a Oslo, in Norvegia, per protestare contro le turbine eoliche costruite su terreni tradizionalmente usati per l’allevamento delle renne. La giovane è stata allontanata con la forza dalla polizia insieme ad altri attivisti. Come riporta la Reuters, Thunberg e altri hanno bloccato una delle porte del ministero delle finanze norvegese e sono stati sollevati e portati via dall’area dalla polizia, mentre altri manifestanti cantavano slogan. AHORA: La policía en Noruega arresta a Greta Thunberg.pic.twitter.com/kPvE17owq3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 1, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 1 marzo 2023)è statamentre manifestava con altri attivisti davanti al ministero delle Finanze e ad altri ministeri a Oslo, in, perre contro le turbine eoliche costruite su terreni tradizionalmente usati per l’allevamento delle renne. La giovane è stata allontanata con la forzainsieme ad altri attivisti. Come riporta la Reuters,e altri hanno bloccato una delle porte del ministero delle finanze norvegese e sono stati sollevati e portati via dall’area, mentre altri manifestanti cantavano slogan. AHORA: La policía en Noruega arresta a.pic.twitter.com/kPvE17owq3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 1, ...

