Greta Thunberg arrestata dalla polizia norvegese durante la protesta (Di mercoledì 1 marzo 2023) C'è anche Greta Thunberg fra i fermati dalla polizia di Oslo che ha sgombrando gli attivisti ambientalisti dagli ingressi ai ministeri bloccati da tre giorni nel quartiere governativo della capitale. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 marzo 2023) C'è anchefra i fermatidi Oslo che ha sgombrando gli attivisti ambientalisti dagli ingressi ai ministeri bloccati da tre giorni nel quartiere governativo della capitale. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Greta Thunberg arrestata in Norvegia durante una manifestazione contro le turbine eoliche illegali - madliber : Sempre pensato che i norvegesi fossero un po' fasci dentro. Uno come Breivik non spunta fuori dal nulla. - raphaelangellll : Greta Thunberg portata via di peso dalla polizia in Norvegia- Corriere TV - Ci ha preso gusto ! - Iucberbert : Greta Thunberg che dimostra contro un parco eolico spero sia la dimostrazione sufficiente che l'attivismo ecologico… - IppicaViva : Greta Thunberg l’UNICA CHE STIMO portata via di peso: manifestava contro le turbine eoliche che spaventano le renne -