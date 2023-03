Greta Thunberg arrestata anche in Norvegia: protestava per le renne “disturbate” dalle pale eoliche (Di mercoledì 1 marzo 2023) È stata arrestata in diretta tv l’attivista ambientalista Greta Thunberg durante una manifestazione in Norvegia. Nei giorni scorsi gli indigeni Sami (ex lapponi) e altri attivisti hanno protestato per chiedere la rimozione delle turbine eoliche dai pascoli delle renne in Norvegia e hanno bloccato l’accesso a diversi edifici governativi. Come riporta la Reuters, Greta Thunberg e altri attivisti hanno bloccato una delle porte del ministero delle finanze della Norvegia e sono stati sollevati e portati via dall’area dalla polizia, mentre altri manifestanti cantavano slogan. LEGGI anche Greta arrestata dalla polizia tedesca: protestava contro ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 marzo 2023) È statain diretta tv l’attivista ambientalistadurante una manifestazione in. Nei giorni scorsi gli indigeni Sami (ex lapponi) e altri attivisti hanno protestato per chiedere la rimozione delle turbinedai pascoli delleine hanno bloccato l’accesso a diversi edifici governativi. Come riporta la Reuters,e altri attivisti hanno bloccato una delle porte del ministero delle finanze dellae sono stati sollevati e portati via dall’area dalla polizia, mentre altri manifestanti cantavano slogan. LEGGIdalla polizia tedesca:contro ...

