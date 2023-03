Green deal | sì al «dazio ambientale»

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Oltre duemila incontri a Bruxelles, almeno 150 in Svezia: il semestre svedese di presidenza europea si presenta all’insegna dell’attivismo. Sicurezza, unità, valori democratici, competitività, transizione verde ed energetica: le priorità enunciate dal primo ministro Ulf Kristersson promettono una spinta decisa al Patto verde prima dell’autunno, quando in Parlamento si inizierà a respirare aria di elezioni (sono previste per il maggio ’24).