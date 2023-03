Grecia,disastro ferroviario a Larissa: perdono la vita più di 30 persone (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una tragedia ferroviaria avvenuta a Larissa, sulla tratta tra Atene e Salonicco. A perdere la vita durante l’incidente 36 persone, mentre sono 85 i feriti. Lo scontro è avvenuto tra tra un treno merci e uno passeggeri, a circa 380 chilometri a nord di Atene, sulla tratta tra la Capitale e Salonicco. Secondo i media greci, si tratta del “peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai conosciuto“. Il disastro è avvenuto ieri sera, alle 23:24 a Evangelismos, una cittadina a circa 22 chilometri a nord-est di Larissa e 230 chilometri a nord-ovest di Atene, poco prima della Valle di Tempe, una gola che separa le regioni della Tessaglia e della Macedonia. Lo scontro è avvenuto frontalmente.L’operatore ferroviario Hellenic Train ha dichiarato che il ... Leggi su zon (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una tragedia ferroviaria avvenuta a, sulla tratta tra Atene e Salonicco. A perdere ladurante l’incidente 36, mentre sono 85 i feriti. Lo scontro è avvenuto tra tra un treno merci e uno passeggeri, a circa 380 chilometri a nord di Atene, sulla tratta tra la Capitale e Salonicco. Secondo i media greci, si tratta del “peggior incidenteche laabbia mai conosciuto“. Ilè avvenuto ieri sera, alle 23:24 a Evangelismos, una cittadina a circa 22 chilometri a nord-est die 230 chilometri a nord-ovest di Atene, poco prima della Valle di Tempe, una gola che separa le regioni della Tessaglia e della Macedonia. Lo scontro è avvenuto frontalmente.L’operatoreHellenic Train ha dichiarato che il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ???? ULTIM'ORA Gravissimo disastro in Grecia: - Antonio_Tajani : #Grecia Strazianti le immagini del disastro ferroviario costato la vita a decine di passeggeri la notte scorsa. Ho… - RaiNews : La collisione è avvenuta poco prima della mezzanotte vicino alla città di Tempe mentre il treno passeggeri stava us… - CorrNazionale : L’incidente è avvenuto nella notte: 32 morti e 85 feriti in uno scontro tra un treno passeggeri e un treno merci in… - JeanDanton3 : RT @Volpina67046713: Disastro ferroviario in Grecia, la sinistra chiede spiegazioni a #Piantedosi ???? -