Grecia: Zelensky, 'popolo ucraino condivide dolore famiglie vittime' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Kiev, 1 mar.(Adnkronos) - ''Le mie più sentite condoglianze alla presidenza della Grecia e al popolo greco per la perdita di vite umane nello scontro ferroviario nel nord della Grecia''. Così il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky su Twitter dopo lo scontro tra un treno passeggeri e uno merci in Grecia. ''Il popolo ucraino condivide il dolore delle famiglie delle vittime. Auguriamo una pronta guarigione a tutti i feriti'', ha aggiunto Zelensky in un post scritto in greco.

