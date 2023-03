Grecia: Von der Leyen, 'intera Europa è in lutto' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Bruxelles, 1 mar. (Adnkronos) - ''I miei pensieri sono con il popolo della Grecia dopo il terribile incidente ferroviario costato la vita a così tante persone la notte scorsa vicino a Larissa''. Lo ha scritto la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen su Twitter sottolineando che ''l'intera Europa è in lutto con voi. Auguro una pronta guarigione a tutti i feriti''. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Bruxelles, 1 mar. (Adnkronos) - ''I miei pensieri sono con il popolo delladopo il terribile incidente ferroviario costato la vita a così tante persone la notte scorsa vicino a Larissa''. Lo ha scritto la presidente della Commissione europea Ursula Von dersu Twitter sottolineando che ''l'è incon voi. Auguro una pronta guarigione a tutti i feriti''.

