Grecia: Turchia, condoglianze a governo Atene e a parenti vittime (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ankara, 1 mar. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri della Turchia ha espresso ''condoglianze ai parenti di coloro che hanno perso la vita'' nello schianto dei treni vicino a Larissa ''e al governo greco''. In una nota, le autorità di Ankara hanno ''augurato una pronta guarigione ai feriti''.

