Grecia | treno deraglia e si scontra con un altro | almeno 32 morti e 85 feriti nell' incidente ferroviario a Larissa

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Tragedia in, dove in unsono morte32 persone. Altre 85 sono rimaste ferite. È successo nei pressi della città dia regione centrale...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dentistolog : RT @infoitesteri: Grecia, scontro fra un treno merci e uno passeggeri nella città di Larissa: morti e feriti- - speranza_viva : RT @ultimoranet: Grecia ????: treno passeggeri si scontra con treno merci nel nord del Paese, almeno 15 morti. ?? @ultimoranet - speranza_viva : RT @BreakingItalyNe: GRECIA: Scontro tra treno passeggeri e treno merci nel comune di Tempes nella regione di Tessaglia: 16 morti e 85 feri… - Roseinfiore : RT @RaiNews: Scontro fra treni in Grecia, almeno 16 morti e 85 feriti - il video. Tragico incidente ferroviario sulla linea Atene-Salonicco… - andremaggio : Disastro ferroviario in #Grecia, si sono scontrati frontalmente un treno merci e uno passeggeri: decine di morti.… -

ATENE - Almeno 26 persone hanno perso la vita e 85 sono rimaste ferite in un incidente ferroviario avvenuto nella regione centrale della. Intorno alla mezzanotte ora locale unpasseggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 350 passeggeri a bordo si è scontrato con un merci nei pressi della città di Larissa. Tre carrozze ...

Uno scontro frontale tra due treni nella Grecia centrale ha provocato almeno 29 morti e 85 feriti, alcuni in modo grave, secondo i vigili del fuoco. Le ...E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto martedì sera in Grecia, sulla tratta tra Atene e Salonicco. Lo rendono noto i vigili del ...