Grecia, tragico incidente tra due treni: 38 morti e 85 feriti. L'accaduto (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un gravissimo incidente ferroviario è avvenuto in Grecia nella tarda serata di ieri, 28 febbraio. L'incidente, probabilmente causato da un errore umano, è avvenuto tra un treno merci e un convoglio con a bordo oltre 342 passeggeri più 10 membri del personale di bordo. L'impatto è avvenuto mentre i due treni viaggiavano ad alta velocità, lungo la linea Atene-Salonicco. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso, e il bilancio dei morti e dei feriti è pesante. Sono almeno 38 i morti e 85 feriti, di cui 53 ...

