Grecia, strage sui binari: decine di morti e feriti per uno scontro fra treni (Di mercoledì 1 marzo 2023) Disastro ferroviario in Grecia, dove nella notte fra ieri e oggi 1 marzo si è verificato uno scontro fra un treno passeggeri e un convoglio merci. Le vittime sono almeno 36. La strage si è verificata nei pressi di Larissa, capoluogo della regione centrale della Tessaglia. Secondo il sito del giornale greco Kathimerini i feriti ricoverati negli ospedali sono 66, di cui 6 in terapia intensiva. I vigili del fuoco hanno spiegato che tre vagoni sono deragliati presso Larissa, nel centro della Grecia. Nello scontro fra il treno merci e il treno passeggeri sono rimasti coinvolti oltre 250 viaggiatori. Uno dei vagoni ha preso fuoco e diverse persone sono rimaste intrappolate, secondo il canale tv Ert. Nella notte del 1 marzo 2023 la collisione fra un treno passeggeri e un treno merci in ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 1 marzo 2023) Disastro ferroviario in, dove nella notte fra ieri e oggi 1 marzo si è verificato unofra un treno passeggeri e un convoglio merci. Le vittime sono almeno 36. Lasi è verificata nei pressi di Larissa, capoluogo della regione centrale della Tessaglia. Secondo il sito del giornale greco Kathimerini iricoverati negli ospedali sono 66, di cui 6 in terapia intensiva. I vigili del fuoco hanno spiegato che tre vagoni sono deragliati presso Larissa, nel centro della. Nellofra il treno merci e il treno passeggeri sono rimasti coinvolti oltre 250 viaggiatori. Uno dei vagoni ha preso fuoco e diverse persone sono rimaste intrappolate, secondo il canale tv Ert. Nella notte del 1 marzo 2023 la collisione fra un treno passeggeri e un treno merci in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Grecia, scontro fra due treni: è strage di passeggeri #grecia #1marzo - lovelyanimehd : Incidente ferroviario in Grecia, è strage di passeggeri - MediasetTgcom24 : Incidente ferroviario in Grecia, arrestato il capostazione di Larissa | CLICCA E GUARDA IL VIDEO… - lacittanews : Un incidente ferroviario in Grecia ha provocato la morte di almeno 36 persone e il ferimento di altre 85, diverse d… - MediasetTgcom24 : Grecia, sale a 38 il numero delle vittime dello scontro tra treni #Incidenteferroviario #grecia #1marzo -