Grecia | si dimette il ministro dei Trasporti dopo il disastro ferroviario Il capostazione | «Ho premuto il pulsante | ma il sistema non ha funzionato» – Il video

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ziolions4219 : RT @TV2000it: ??+++ AGGIORAMENTI #Grecia, scontro fra treni Almeno 40 morti, 130 feriti Tra i corpi carbonizzati tanti studenti Arrestato c… - TV2000it : ??+++ AGGIORAMENTI #Grecia, scontro fra treni Almeno 40 morti, 130 feriti Tra i corpi carbonizzati tanti studenti A… - amerigormea : RT @ultimora_pol: ???? #Grecia, si dimette per rispetto alle vittime dell'incidente ferroviario il ministro dei trasporti. @ultimora_pol - News24_it : Grecia: si dimette il ministro dei Trasporti - Funeral_Mark : RT @ultimora_pol: ???? #Grecia, si dimette per rispetto alle vittime dell'incidente ferroviario il ministro dei trasporti. @ultimora_pol -

Dopo il disastro ferroviario in, si è dimesso il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Kostas Karamanlis. Lo riporta il quotidiano greco Kathimerini. "Sono in politica da qualche anno, ma considero un elemento ...#iol_player_container.vjs - top - parent - mobile { width: 100%;position: fixed;z - index: 1000;bottom: 0;left: 0; } Insaranno istituiti tre giorni di lutto nazionale. 'Con ordinanza del ...Pm: "Una persona interrogata per lo scontro tra treni" Una persona è stata interrogata per l'incidente ferroviario in, nell'ambito dell'indagine subito avviata: lo ha detto all'agenzia greca ...

Grecia: si dimette il ministro dei Trasporti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Dopo il disastro ferroviario in Grecia, si è dimesso il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Kostas Karamanlis. Lo riporta il quotidiano greco Kathimerini. (ANSA) ...IN AGGIORNAMENTO - L'incidente è avvenuto questa notte sulla tratta Atene-Salonicco. Ancora da chiarire la dinamica. Il capostazione è stato accusato di omicidio colposo. Nel frattempo si è dimesso il ...